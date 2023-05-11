Арсеналы оружия и боеприпасов нашли у двух жителей Ленобласти

Сотрудники уголовного розыска совместно с ФСБ нашли у жителей Всеволожского и Тосненского районов Ленобласти целый арсенал оружия и боеприпасов.
Дома у 60-летнего жителя Всеволожска обнаружили два пистолета-пулемета, револьвер, пять пистолетов, ракетницу, более 300 патронов, затвор с глушителем и 83 единицы холодного оружия. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ленобласти.
Видео: пресс-служба МВД России
В тот же день полицейские получили информацию о том, что незаконное оружие хранит в доме житель поселка Ульяновка. У него изъяли автомат Калашникова, четыре пистолета, револьвер и более 250 патронов.
Возбуждены уголовные дела. Подозреваемые отпущены под подписки о невыезде.
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