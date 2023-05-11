Арсеналы оружия и боеприпасов нашли у двух жителей Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Сотрудники уголовного розыска совместно с ФСБ нашли у жителей Всеволожского и Тосненского районов Ленобласти целый арсенал оружия и боеприпасов.

Дома у 60-летнего жителя Всеволожска обнаружили два пистолета-пулемета, револьвер, пять пистолетов, ракетницу, более 300 патронов, затвор с глушителем и 83 единицы холодного оружия. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ленобласти.

Видео: пресс-служба МВД России 

В тот же день полицейские получили информацию о том, что незаконное оружие хранит в доме житель поселка Ульяновка. У него изъяли автомат Калашникова, четыре пистолета, револьвер и более 250 патронов.

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемые отпущены под подписки о невыезде.

Вам будет интересно
Арсеналы оружия и боеприпасов нашли у двух жителей Ленобласти фсб, ульяновка, оружие, Мвд, Ленобласть, всеволожск, боеприпасы, арсенал
В посёлке Романовка рецидивист украл с выставки пистолет-пулемёт
Вечером 9 мая бойцы Росгвардии во время патрулирования в поселке Романовка (Всеволожский район, Ленобласть) остановили мужчину, который, явно нервничая, нес...
10.05.2023 78
Автор