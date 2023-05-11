Депутат Госдумы побывал в Лужском районе с поздравлениями.

«Ветеранам мы обязаны всем, что у нас есть сегодня. Порадовать их и поздравить с праздником — это то немногое, что мы можем сделать», — отметил Сергей Яхнюк. Он поблагодарил Елену Алексеевну Пузанову, которая сама была малолетней узницей концлагерей, за то, что она организовала поздравления для ветеранов.

Ветераны, всего их в Заклинье тридцать шесть — проживают в отдалённых деревнях, в которых порой находится всего несколько домов. Чтобы поздравить всех накануне Дня Победы Елена Алексеевна Пузанова вместе с главой поселения Сергеем Сомихиным приехала к каждому ветерану лично.

Ранее стало известно, что Комитет Ленинградской области по транспорту поздравил ветерана-железнодорожника.