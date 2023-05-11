Три новых музея откроют в Ленобласти к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады

В Ленобласти к 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады появятся три новых культурных пространства.

Об этом на заседании Оргкомитета по подготовке и проведению празднования памятной даты, которая состоится в 2024 году, заявил губернатор Александр Дрозденко.

«Музей тыла» появится в деревне Сомино в Бокситогорском районе Ленобласти, «Музей Ладожской флотилии» — в Новой Ладоге, и еще один военный музей в Невской Дубровке.

Как отметил Александр Дрозденко, все задачи, сроки и ответственные за проекты уже определены.