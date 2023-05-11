Депутат петербургского ЗакСа считает, что нужно разрешить тратить средства на образование матери ребенка.

Как передает «Петербургский дневник», депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок предложил расширить программу материнского капитала, в том числе разрешить матерям тратить средства на свое образование.

По его словам, расширение программы необходимо по причине того, что почти половина получивших сертификаты не попытались его реализовать. Он отметил, что такое число неиспользованных сертификатов связано с ограниченным перечнем целей, на которые можно использовать выплату.

Ранее стало известно, что в Совфеде предлагают разрешить тратить маткапитал на оплату детских спортсекций.