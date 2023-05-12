Населенные пункты вдоль Дороги жизни и Зеленого пояса славы оформят в едином стиле

Автор: Сергей Агутин
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По поручению Владимира Путина в Ленинградской области разработали концепцию модернизации Дороги жизни как мемориально-ландшафтного комплекса. Согласно проекту, населенные пункты вдоль Дороги жизни и Зеленого пояса славы планируется оформить в едином стиле.  

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Фото: телеграм-канал губернатора Ленобласти Александра Дрозденко
«Единое решение светового оформления, навигации – все это направлено на то, чтобы звучал ритм Дороги жизни, стремления к прорыву блокады, ритм защитников Ленинграда. Этот смысл и был заложен при создании мемориала в 1960 годы, нам просто нужно его довести до конца», – рассказал Александр Дрозденко

В рамках проекта также планируется обновление дороги и благоустройство подъездов к мемориалам, создание новых музеев и туристической инфраструктуры. Проект рассчитан на три года, его приблизительная стоимость – 5,5 миллиарда рублей.

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