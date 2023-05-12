Населенные пункты вдоль Дороги жизни и Зеленого пояса славы оформят в едином стиле

По поручению Владимира Путина в Ленинградской области разработали концепцию модернизации Дороги жизни как мемориально-ландшафтного комплекса. Согласно проекту, населенные пункты вдоль Дороги жизни и Зеленого пояса славы планируется оформить в едином стиле.

«Единое решение светового оформления, навигации – все это направлено на то, чтобы звучал ритм Дороги жизни, стремления к прорыву блокады, ритм защитников Ленинграда. Этот смысл и был заложен при создании мемориала в 1960 годы, нам просто нужно его довести до конца», – рассказал Александр Дрозденко

В рамках проекта также планируется обновление дороги и благоустройство подъездов к мемориалам, создание новых музеев и туристической инфраструктуры. Проект рассчитан на три года, его приблизительная стоимость – 5,5 миллиарда рублей.

Первый этап работ представят к 80-й годовщине снятия блокады Ленинграда в 2024 году