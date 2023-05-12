Какие вопросы задать звонящему, чтобы вычислить телефонного мошенника и заставить его самого положить трубку?

В случае с телефонным мошенничеством следует задать звонящему несколько уточняющих вопросов. Они сразу покажут, кто он на самом деле. Как правило, преступники используют личины сотрудника банков или правоохранительных органов.

Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Страх и беспокойство не должны вами управлять. Стопроцентным способом избежать неприятностей является немедленное прерывание разговора и по возможности помещение номера в черный список», – отметил Иван Соловьев

Если вы планируете продолжить беседу, то уточните статус звонящего «сотрудника» и сообщите, что запишите его. Если речь идет о мошеннике, представившемся правоохранителем, спросите:

должность, звание, ФИО;

номер служебного удостоверения;

точное название подразделения, его местонахождение и ФИО начальника;

основание для звонка.

Если это звонок «из банка», нужно попросить у звонящего официальный номер кредитной организации. Настоящие сотрудники знают ответы на эти вопросы и быстро вам продиктуют. Мошенник в большинстве случаев начнет путаться или сам прервет разговор.

Некоторые преступники могут импровизировать, придумывать данные на ходу. В этом случае просто сообщите ему, что записали его данные, проверите их и, если все хорошо, сами свяжитесь по официальным контактам отделений.