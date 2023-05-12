Фестиваль «Окно в Европу» пройдет в Выборге в августе

XXXI фестиваль российского кино «Окно в Европу» пройдет в Выборге с 4 по 11 августа. Об этом сообщили на сайте киносмотра.

Девиз фестиваля в этом году – «Российское кино — прогноз на завтра», предполагающий поиск новых тенденций, веяний и смыслов в отечественном киноискусстве, остается неизменным, подчеркнули организаторы.

Кинофестиваль традиционно проводится при поддержке Министерства Культуры РФ, правительства Лен области и Русско-Европейской киноассоциации. Гости фестиваля смогут познакомиться с лучшими картинами, появившимися в российском кино за последний год.