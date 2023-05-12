В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 67 человек. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 258 142 человек, выздоровели — 253 869.
- Волосовский район: Бегуницы (+1), Курковицы (+2), Беседа (+1), Кайкино (+1), Клопицы (+1), п. Калитино (+1).
- Волховский район: Волхов (+3), Новая Ладога (+1), Усадище (+1).
- Всеволожский район: Всеволожск (+2), Кудрово (+2), Янино-1 (+1), Старая (+1), Родничковое (+1).
- Выборгский район: Выборг (+4), Селезнево (+1), Светогорск (+3).
- Гатчинский район: Гатчина (+4), Тайцы (+1), Большие Тайцы (+1), Новый Учхоз (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+1).
- Киришский район: Кириши (+7).
- Кировский район: Отрадное (+1).
- Лодейнопольский район: Алеховщина (+1), Игокиничи (+1).
- Ломоносовский район: Мухоловка (+1).
- Лужский район: Луга (+2).
- Подпорожский район: Никольский (+2), Подпорожье (+1), Важины (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+2).
- Сланцевский район: Сланцы (+7), Заклепье (+1), Выскатка (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+2).
- Тосненский район: Тосно (+1), Ильинский погост (+1).
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