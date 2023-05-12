В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 67 человек. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 258 142 человек, выздоровели — 253 869.

Волосовский район: Бегуницы (+1), Курковицы (+2), Беседа (+1), Кайкино (+1), Клопицы (+1), п. Калитино (+1).

Волховский район: Волхов (+3) , Новая Ладога (+1), Усадище (+1).

Всеволожский район: Всеволожск (+2), Кудрово (+2), Янино-1 (+1), Старая (+1), Родничковое (+1).

Выборгский район: Выборг (+4), Селезнево (+1), Светогорск (+3).

Гатчинский район: Гатчина (+4), Тайцы (+1), Большие Тайцы (+1), Новый Учхоз (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+1) .

Киришский район: Кириши (+7).

Кировский район: Отрадное (+1).

Лодейнопольский район: Алеховщина (+1), Игокиничи (+1).

Ломоносовский район: Мухоловка (+1).

Лужский район: Луга (+2).

Подпорожский район: Никольский (+2), Подпорожье (+1), Важины (+1).

Приозерский район: Приозерск (+2).

Сланцевский район: Сланцы (+7), Заклепье (+1), Выскатка (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+2) .

Тосненский район: Тосно (+1) , Ильинский погост (+1).