Коронавирус подтвердился еще у 67 жителей Ленобласти — данные на 12 мая

Автор: Гузель Галимова
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В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 67 человек. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 258 142 человек, выздоровели — 253 869.

  • Волосовский район: Бегуницы (+1), Курковицы (+2), Беседа (+1), Кайкино (+1), Клопицы (+1), п. Калитино (+1).
  • Волховский район: Волхов (+3), Новая Ладога (+1), Усадище (+1).
  • Всеволожский район: Всеволожск (+2), Кудрово (+2), Янино-1 (+1), Старая (+1), Родничковое (+1).
  • Выборгский район: Выборг (+4), Селезнево (+1), Светогорск (+3).
  • Гатчинский район: Гатчина (+4), Тайцы (+1), Большие Тайцы (+1), Новый Учхоз (+1).
  • Кингисеппский район: Кингисепп (+1).
  • Киришский район: Кириши (+7).
  • Кировский район: Отрадное (+1).
  • Лодейнопольский район: Алеховщина (+1), Игокиничи (+1).
  • Ломоносовский район: Мухоловка (+1).
  • Лужский район: Луга (+2).
  • Подпорожский район: Никольский (+2), Подпорожье (+1), Важины (+1).
  • Приозерский район: Приозерск (+2).
  • Сланцевский район: Сланцы (+7), Заклепье (+1), Выскатка (+1).
  • Тихвинский район: Тихвин (+2).
  • Тосненский район: Тосно (+1), Ильинский погост (+1).
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