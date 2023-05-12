«Кошкиспас» ищет добровольных помощников из Ленобласти

Служба спасения животных «Кошкиспас» ищет в Ленобласти волонтеров. Никакими особыми навыками обладать не нужно.

Вся команда «Кошкиспаса» территориально находится в Петербурге, однако служба спасения животных не ограничивается только одним городом и часто выезжает в Ленобласть.

Спасателей в целом мало, а найти двух людей, готовых потратить большую часть дня на одну поездку, всегда непросто. Особенно, если речь идет про удаленные города.

«Поэтому мы подумали и решили предложить вам, подписчикам с самых разных уголков Ленинградской области, помочь нам. «…» Если у вас возникнут опасения, что вы ничего не знаете, не умеете и сомневаетесь, что справитесь, то можем вас сразу успокоить. Спасатель, с которым вы встретитесь, все вам покажет, расскажет и научит. Сложного точно ничего нет. Никаких задач, связанных с риском для здоровья и жизни, точно не будет. Зато помощь животному придет намного быстрее», — говорится в сообщении.

Тем, кто хочет присоединиться к «Кошкиспасу», необходимо написать спасателям во ВКонтакте.