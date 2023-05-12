Александр Дрозденко обменялся Георгиевскими ленточками с девочкой из Ивангорода – фото

В День Победы к главе региона в Ивангороде Кингисеппского района подошла девочка по имени Маша. Она подарила Александру Дрозденко Георгиевскую ленту, а губернатор отдал ей свою ленту.

Об этой истории телеканалу ЛенТВ24 рассказала Алла Сережина, мама девочки. Она искала снимки ее дочери рядом с губернатором со Дня Победы. Когда женщина нашла фото, она отправила их телеканалу в социальных сетях.

«Дочка будет рада!!!! У нее столько эмоций после этой встречи!», – рассказала Алла Сережина

Фото: ЛенТВ24