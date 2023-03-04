В Петербурге закрыли станцию метро «Ладожская» почти на год

В субботу, 4 марта, в Петербурге станцию метро «Ладожская» закрыли на капитальный ремонт, который продлится 11 месяцев.

В связи с этим изменится схема движения наземного общественного транспорта. Кроме того, будут запущены дополнительные автобусы и троллейбусы.

В пресс-службе комитета по транспорту сообщили, что до «Ладожской» в часы пик (с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00) ходят дополнительные автобусы №24М и 27М. Также появился новый бесплатный трамвайный маршрут №30, который курсирует от станции метро до площади Александра Невского.

Вместе с этим усилили движение автобусных маршрутов №30, 77, 92, 131, 169, 222 и 271, а также трамвая №39. Кроме того, изменили трассы 10 смежных межрегиональных автобусных маршрутов. Пять из них (№ 430, 430А, 462, 462Р и 531) будут перенаправлены к станции «Проспект Большевиков», а остальные (№ 429, 453, 531А, 532 и 533) — к станции «Улица Дыбенко».

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Также была увеличена пропускная способность станции метро «Новочеркасская». А вестибюль «Площади Александра Невского — 2» будет работать дольше. Кроме того, изменилась схема движения ряда пригородных поездов.

Напомним, в ходе капитального ремонта планируют обновить наземный вестибюль, наклонный ход, фасад здания «Ладожской», а также благоустроить территорию рядом.