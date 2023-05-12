Главный синоптик Петербурга рассказал, какой будет погода в ближайшие дни

Погода в Санкт-Петербурге 12 мая останется теплой и сухой, над городом нет облаков, сообщает главный синоптик Александр Колесов.

«На 11 утра 12 мая по всей области температура воздуха +19…+21 гр., а у залива из-за западного ветра всего +12…+14 гр. Но постепенно прогревается воздух», – написал Александр Колесов в своем telegram-канале

По словам синоптика, 13 и 14 мая погода останется теплой, но появятся облака, в дневные часы местами пройдут кратковременные дожди. Столбик термометра в городе превысит отметку +20 °C из-за западного ветра.

Как сообщают «Невские Новости», в Ленинградской области ожидают на два градуса теплее.

«С 15 мая облаков станет больше. Кратковременные дожди сохранятся, особенно в середине недели, хотя останется довольно тепло», – отметил Александр Колесов