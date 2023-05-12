Прокуратура нашла нарушения в работе УК многоквартирного дома в поселке Рощино

Прокуратура Ленобласти проверила работу управляющей компании многоквартирного дома по улице Садовый переулок, 4 в поселке Рощино Выборгского района Ленобласти.

В ходе надзорных мероприятий были выявлены многочисленные нарушения — в доме обнаружены протечки кровли и межпанельных швов, разрушения стенового материала фасада бетонной отмостки, подтопления и захламления подвального помещения. Кроме того, в подвальное помещение и на крышу открыт свободный доступ для посторонних лиц.

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В отношении ООО «Рощинская управляющая компания» возбудили дело об административной правонарушении. Фактическое устранение нарушений находится на контроле городской прокуратуры, сообщили в пресс-службе контрольного ведомства.