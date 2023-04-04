Путин: в ближайшие полтора года не ожидается серьезных изменений платежей по ЖКХ

Серьезных изменений платежей по ЖКХ в ближайшие полтора года не ожидается, заявил президент РФ Владимир Путин.

«С 1 января следующего года мы передвинули следующую индексацию на 1 июля 2024 года. Таким образом, полтора года индексации не должно быть», — заявил глава государства.

Вам будет интересно Минстрой предложил обязать россиян впускать в квартиры работников ЖКХ Минстрой России предложил обязать россиян впускать в квартиры и частные дома работников ресурсоснабжающих организаций (РСО) для установки и обслуживания умных... 03.04.2023 59

Индексация тарифов на ЖКХ должна была произойти в июле 2023 года, однако Минэкономразвития перенесло ее на декабрь 2022 года. Коммунальные услуги подорожали на 9%.