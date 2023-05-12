В Петербурге создан спецотдел полиции по контролю за небом

В оперативном управлении ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти создан специальный отдел по контролю за безопасным использованием беспилотных летательных аппаратов.

Это связано с вводом ограничений на эксплуатацию беспилотников. Основная задача отдела — обеспечение безопасности в воздухе в период проведения массовых мероприятий.

Как сообщили в главке МВД, среди сотрудников нового отдела есть мобильные патрули, задача которых задерживать операторов беспилотников, стрелки и специальные технические группы, использующие «технические средства подавления и нейтрализации дронов».

Подразделение начало работу 9 мая.