В Петербурге создан спецотдел полиции по контролю за небом

В оперативном управлении ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти создан специальный отдел по контролю за безопасным использованием беспилотных летательных аппаратов.
Это связано с вводом ограничений на эксплуатацию беспилотников. Основная задача отдела — обеспечение безопасности в воздухе в период проведения массовых мероприятий.
Как сообщили в главке МВД, среди сотрудников нового отдела есть мобильные патрули, задача которых задерживать операторов беспилотников, стрелки и специальные технические группы, использующие «технические средства подавления и нейтрализации дронов».
Подразделение начало работу 9 мая.
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09.05.2023 179