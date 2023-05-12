«Китёнок с пелёнок»: Молодая мама из Выборга реализует в районе уникальный проект

Бизнес-идея по созданию аквацентра в Выборге Юлии Грыцив была признан «Лучшим социальным проектом 2022 года» в номинации «ЗОЖ и физическая культура»

Центр водных практик «Китёнок с пелёнок», который организовала мама троих детей Юлия Грыцив, был признан «Лучшим социальным проектом 2022 года» в номинации «ЗОЖ и физическая культура». Конкурс проводился в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

История успеха Юлии началась в 2018 году, когда она оформила свою идею в бизнес и открыла аквацентр на базе спорткомплекса «Выборг», куда приходили мамы с детьми, начиная с 2-х месячного возраста, для обучения плаванию. Кроме того, также проводились мероприятия для женщин: аквафитнес и аквайога для беременных.

Спустя пять лет, у предпринимательницы появился собственный бассейн. А в 2023 году Юлия расширила свой бизнес. Объединившись с НКО адаптации инвалидов «Добрая лошадка в Можжевельниково», она запустила уникальный для Выборгского района проект «Морской конёк — инклюзивная среда для особенных детей». Где реабилитация детей на занятиях по оздоровительному плаванию и иппотерапии осуществляется за счёт средств областного фонда.

«Быть в самостоятельном движении — это лучшее, что может дать вода. И то, что недоступно на суше, легко в ней даётся», — убеждена Юлия.

Реабилитация детей на занятиях по оздоровительному плаванию и иппотерапии осуществляется за счёт средств областного фонда.

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