Сергей Яхнюк проверил строительство школы на 1175 мест в Гатчине – фото

В микрорайоне «Аэродром» в Гатчине строится школа на 1175 мест. На момент подготовки публикации производятся земляные работы. На 95 % сделаны монолитные фундаменты, ведется бетонирование стен подвала. До конца 2023 года планируется закрыть контур здания. К отделке приступят в 2024 году.

«Это достаточно амбициозная задача. Сейчас работы ведутся на уровне фундамента. До декабря предстоит провести большой фронт работ. Но есть уверенность, что работы будут выполнены в срок. Строительная компания проверенная, на территории района уже успешно достроила ряд объектов. Этот объект включен в Народную программу «Единой России», поэтому будем контролировать ход строительства», – сказал депутат Госдумы Сергей Яхнюк

Школа в «Аэродроме» является самым крупным социальным объектом в Ленинградской области. В ней разместятся 3 спортзала, большая столовая, актовый зал на тысячу мест. Принять детей учреждение сможет в 2025 году.

«Это не решит всех проблем города Гатчины, мы знаем, что у нас в ряде школ есть вторая смена, поэтому, конечно, по завершении строительства данного объекта мы уже заявили о своей готовности построить еще одну школу», – сообщила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим

С 2020 года работы и стройматериалы подорожали. По данным на 12 мая, стоимость работ оценивается в 1,585 миллионов рублей. Финансирование выделено из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Образование», а также регионального и муниципального бюджетов.