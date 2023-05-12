Машина врезалась в отбойник и загорелась на трассе под Гатчиной

Автор: Гузель Галимова
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ДТП произошло в ночь на 12 мая на 64-м километре «Южного полукольца» в Гатчинском районе Ленобласти.

По предварительным данным, водитель Nissan не справился с управлением и въехал в барьерное ограждение. От удара машина загорелась. Водитель не пострадал.

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Фото: ФКУ «Упрдор Северо-Запад»

На месте работали дежурная смена 43-й пожарно-спасательной части Ленобласти, задействовав одну единицу спецтехники, сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти.

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03.05.2023 333
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