МДТ обещает вернуть деньги за билеты после приостановки работы и отмены спектаклей

Театр временно закрыли по решению Роспотребнадзора из-за нарушения санитарных норм.
Зрителям пообещали вернуть деньги после приостановки работы МДТ и отмены спектаклей — сообщают Невские Новости.
Билеты можно вернуть по месту их приобретения, деньги будут возвращены в полном объеме.
Люди, которые покупали билеты в кассах, могут обратиться туда для возврата денежных средств. Театральная касса продолжит работу ежедневно с 12:00 до 19:00.
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Ранее стало известно, что «Театр на Васильевском» готовится провести театральный фестиваль «LOFT» в Ленобласти.