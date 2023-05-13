Злоумышленник был вооружен ножом.

В Волосовском районе Ленобласти мужчина обнес магазин и тут же потратил все деньги. Подробности раскрывает «47news» со ссылкой на правоохранителей.

В деревне Бегуницы безработный житель соседних Терпилиц ворвался в «Магнит» и, угрожая сотрудникам ножом, вынес из кабинета администратора магазина 25 тысяч рублей. После он двинулся в кафе, где начал тратить награбленное. Однако долго «кутить» не удалось – в заведение нагрянули полицейские.

Возбуждено уголовное дело о разбое. Выяснилось, что подобные инциденты – не новинка для жителя: восемь лет назад его задерживали за то, что он разбил чужую машину деревянной палкой.