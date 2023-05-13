В галерее «Anna Nova» проходит выставка «Парк Вольный. Терминал Жуковский»

C 24 марта по 28 мая зрители смогут побывать в полностью оторванном от реальности пространстве дигитального искусства.

В галерее «Anna Nova» с 24 марта по 28 мая проходит выставка «Парк Вольный. Терминал Жуковский» Ани и Виталика Черепановых. Об этом рассказывает Piter.TV.

Экспозиция состоит из архивных работ и иммерсионных видеоинсталляций, созданных на основе записей с городских камер безопасности. Исследуя феномен повсеместного наблюдения, художники осмысляют возможные способы взаимодействия в эпоху дистанционного общения. Так, в начале выставки нас встречает кукла в оранжевой куртке. Она является охранником, который предваряет вход в пространство художников.

Весь эксперимент основывается на оторванности от реальности. Художники представляют дигитальное искусство в материальном виде, который несет в себе несколько смыслов. Первый слой связан с моментом хранения и архивации произведений искусства, которые пока не могут предстать перед зрителями, и находятся в подвешенном состоянии.

«Это временное хранилища для работ, которые непонятно, куда денутся и что с ними станется. Когда художники как бы потеряли почву под ногами, потеряв свои мастерские, во время перемещения в пространстве. И тогда галерея берет на себя функцию терминала, как пристанище для работ, как в аэропорте. Когда ты скидываешь вещи, и они временно хранятся здесь, а когда ты прилетаешь на точку и принимаешь их обратно. Это и называется терминал для временного хранения и перемещения предметов из точки А в точку Б.»

Полина Слепенкова, арт-директор галереи «Anna Nova».

Фото: Piter.TV

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