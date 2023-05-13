«Зенит» проехал с парадом на клубном автобусе после вручения трофея РПЛ

Торжественная церемония награждения петербургского клуба прошла на «Газпром Арене».

«Зенит» начал парад на клубном автобусе после вручения трофея РПЛ и золотых медалей чемпионата России — сообщают Невские Новости.

Футболисты и тренерский штаб «Зенита» получили золотые медали, а капитан команды Дуглас Сантос поднял над головой чемпионский кубок. Церемония награждения прошла 13 мая на «Газпром Арене» после матча сине-бело-голубых с «Краснодаром».

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Ранее стало известно, что уроженец Кингисеппа почти испортил «Зениту» праздник.