Шестилетнему ребенку выстрелили в живот из пневматики в Виллози

Автор: Гузель Галимова
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Девочка получила тяжелые травмы, ее поместили в реанимацию.

Инцидент произошел в поселке Виллози в Ломоносовском районе Ленобласти, мужчина нашел в гараже пневматическое ружье и решил показать его дочери и ее приятелям. Один из мальчиков выстрелил из ружья в металлическую бочку, но попал в проходившую мимо девочку.

Шестилетнюю девочку госпитализировал с травмами внутренних органов, она находится в тяжелом состоянии в реанимации. Обстоятельства случившегося выясняют полиция и следственный отдел Ломоносовского района СК Ленобласти.

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09.05.2023 34
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