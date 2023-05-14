Шестилетнему ребенку выстрелили в живот из пневматики в Виллози

Девочка получила тяжелые травмы, ее поместили в реанимацию.

Инцидент произошел в поселке Виллози в Ломоносовском районе Ленобласти, мужчина нашел в гараже пневматическое ружье и решил показать его дочери и ее приятелям. Один из мальчиков выстрелил из ружья в металлическую бочку, но попал в проходившую мимо девочку.

Шестилетнюю девочку госпитализировал с травмами внутренних органов, она находится в тяжелом состоянии в реанимации. Обстоятельства случившегося выясняют полиция и следственный отдел Ломоносовского района СК Ленобласти.