В Петербурге настоятеля храма обвинили в заказе похищения мужчины

Суд Петербурга отправил под домашний арест настоятеля Храма Иерофея Василия Бойко, которого обвиняют в организации и попытке похищения человека.

Под домашним арестом священник будет находиться минимум до 11 июля. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В материалах дела говорится, что настоятелем Храма Иерофея передал 60 тысяч рублей «исполнителю» за похищение человека. Жертва похищения, по мнению батюшки, добивался отстранения его от богослужений, а также распространял о нем сведения «порочащие его честь». Настоятель хотел, чтобы нанятые им люди похитили мужчину, а он потом договорился бы с ним о молчании в обмен на освобождение.

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По информации СМИ, жертвой похищения стал бывший муж одной из прихожанок храма, который развелся с ней, узнав о близких отношениях с настоятелем, он также обратился в Санкт-Петербургскую митрополию РПЦ с соответствующим письмом.

Бойко запрещено покадить место проживания в Ленобласти, общаться со свидетелями по делу, использовать Интернет.