Парк Монрепо и Выборгский замок вошли в топ-50 самых посещаемых музеев страны

Выборгский замок и парк Монрепо в Ленобласти вошли в топ-50 рейтинга самых посещаемых музеев России в 2022 году.

Парк Монрепо оказался на 35 месте в рейтинге — за год заповедник посетило более 420 тысяч гостей. Выборгский замок занял 45 место с более чем 227 тысячей гостей в 2022 году. Рейтинг составил The Art Newspaper Russia.

Предполагается, что в этом году достопримечательности Выборга посетит еще больше людей. Сейчас в замке после реставрации открылись Дом наместника и Цейхгауз, а в Парке Монрепо воссоздали усадебный дом, оранжереи и библиотечный флигель.