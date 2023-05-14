Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 14 мая

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

ВС РФ в районах населенных пунктов Тернополь, а также Петропавловка Днепропетровской области нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ и местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, поступивших из западных стран. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

На Купянском пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника составили свыше 100 украинских военнослужащих, пять автомобилей, гаубица Д-20, а также противотанковая пушка «Рапира».

На Красно-Лиманском направлении уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Соледаро-Артемовском направлении штурмовые отряды при поддержке подразделений Воздушно-десантных войск продолжали вести бои за овладение западными кварталами города Артемовск.

Севернее и южнее Артемовска в течение прошедших суток противником предпринимались массовые попытки прорыва обороны наших войск. Все атаки подразделений ВСУ отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено.

Всего на Соледаро-Артемовском направлении общие потери ВСУ за сутки составили более 400 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 12 танков, 18 боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-20.

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На Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. За сутки потери противника составили свыше 120 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Херсонском направлении уничтожено свыше 20 украинских военнослужащих, шесть автомобилей и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

Кроме того, уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов.