В Ленобласти появятся центры профориентации для бывших заключенных

В Ленобласти планируется создать специальные центры для обучения новым профессиям и дальнейшего трудоустройства бывших заключенных.
Планами поделился губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на Петербургском международном юридическом форуме.
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Мы уже договорились, что Ленинградская область будет закупать у учреждений ФСИН продукцию по нескольким направлениям: по программе «Безопасные дороги», «Комфортная среда», мебель в образовательные и медицинские учреждения и многое другое. Это еще и позволяет дать человеку, выходящему из мест лишения свободы, специальность, а также желание и возможность работать», — сказал глава региона.
На форуме Александр Дрозденко и глава ФСИН России Аркадий Гостев подписали соглашение о сотрудничестве. Совместная реализация программ поможет укреплению правопорядка в местах лишения свободы, улучшению условий содержания осужденных, созданию рабочих мест для них и так далее.
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