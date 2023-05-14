В Ленобласти появятся центры профориентации для бывших заключенных

В Ленобласти планируется создать специальные центры для обучения новым профессиям и дальнейшего трудоустройства бывших заключенных.

Планами поделился губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на Петербургском международном юридическом форуме.

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Мы уже договорились, что Ленинградская область будет закупать у учреждений ФСИН продукцию по нескольким направлениям: по программе «Безопасные дороги», «Комфортная среда», мебель в образовательные и медицинские учреждения и многое другое. Это еще и позволяет дать человеку, выходящему из мест лишения свободы, специальность, а также желание и возможность работать», — сказал глава региона.

На форуме Александр Дрозденко и глава ФСИН России Аркадий Гостев подписали соглашение о сотрудничестве. Совместная реализация программ поможет укреплению правопорядка в местах лишения свободы, улучшению условий содержания осужденных, созданию рабочих мест для них и так далее.