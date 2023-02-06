Путин обязал собирать ДНК у всех подозреваемых и осужденных

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации (сбору ДНК).

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее геномная регистрация была обязательна только для приговоренных к лишению свободы за тяжкие или особо тяжкие преступления, за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также для неустановленных лиц, биологический материал которых изъят в ходе следственных действий.

Теперь собирать ДНК будут у всех подозреваемых, обвиняемых и подвергнутых административному аресту.

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В документе также говорится, что подозреваемые и осужденные могут потребовать удалить их геномную информацию, если у них появилось право на реабилитацию, а лица, приговоренные к административному аресту — в случае отмены постановления суда.