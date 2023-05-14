Пожарные реанимировали кота, спасенного из горящей квартиры в Выборге

Возгорание произошло поздно вечером 13 мая – горела квартира на улице Рубежной в Выборге Ленобласти.

На место незамедлительно прибыли дежурные смены 52-й и 53-й пожарно-спасательных частей, работали 12 сотрудников, задействовав три единицы техники. К этому времени хозяйка квартиры смогла самостоятельно выбраться на улицу. Она сообщила, что внутри остались два кота.

Один питомец ждал спасателей полностью невредимый, а второго на ощупь нашли лежащим без движения возле горящей комнаты. Кота реанимировали, он очнулся, обоих вынесли на свежий воздух.

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