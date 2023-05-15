В Ленобласти за неделю скорую помощь вызвали более 10 000 раз

На прошлой неделе врачи скорой помощи в Ленобласти отработали 10 426 вызовов.

Так, с 8 по 14 мая скорая помощь выезжала 1601 раз к детям, в том числе 211 раз – к малышам до года. 2559 раз приезжали к пациентам с сердечно-сосудистыми патологиями, из них 117 раз – к пациентам с инфарктом, 185 – с инсультом.

Кроме того, врачи 64 раза выезжали на ДТП. Всего в больницы Ленобласти госпитализировали 2749 пациентов.