В Тихвине трое школьников отравились лекарством от шизофрении

Подростков доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел 13 мая в Тихвине. Школьники в возрасте 14-15 лет находились в гостях, среди них была девочка, которая наблюдается у психиатра. По данным издания «Невские новости», она угостила друзей своей микстурой для лечения шизофрении.
На следующий день подростки почувствовали недомогание и были госпитализированы. Их состояние оценивается как тяжелое. Проводится проверка.
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03.05.2023 371