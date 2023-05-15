В Тихвине трое школьников отравились лекарством от шизофрении

Подростков доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел 13 мая в Тихвине. Школьники в возрасте 14-15 лет находились в гостях, среди них была девочка, которая наблюдается у психиатра. По данным издания «Невские новости», она угостила друзей своей микстурой для лечения шизофрении.

На следующий день подростки почувствовали недомогание и были госпитализированы. Их состояние оценивается как тяжелое. Проводится проверка.