В Минобороны РФ рассказали о подвиге Руслана Борохова в ходе СВО

В Минобороны РФ продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих, которые выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации. Мужество и героизм проявил ефрейтор Руслан Борохов.

Водитель-электрик ефрейтор Руслан Борохов обеспечивал безопасное передвижение колонны российских войск, когда во время марша в заданный район обнаружил группу военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Противник готовил засаду, о чем Борохов и доложил командиру. После российские силы приняли решение атаковать позиции боевиков.

Ефрейтор одним из первых вступил в бой, где был ранен, прикрывая своих товарищей. Ему удалось самостоятельно оказать себе первую помощь, после чего он продолжил сражение до полного уничтожения противника.

В ходе боя ефрейтор Руслан Борохов лично уничтожил трех националистов, с риском для жизни эвакуировал шесть раненых сослуживцев. Героизм военного позволил уберечь колонну российских войск от засады и ликвидировать вражеских диверсантов.