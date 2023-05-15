В Минобороны РФ рассказали о подвиге Руслана Борохова в ходе СВО

Автор: Гузель Галимова
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В Минобороны РФ продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих, которые выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации. Мужество и героизм проявил ефрейтор Руслан Борохов.

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Фото: Минобороны РФ

Водитель-электрик ефрейтор Руслан Борохов обеспечивал безопасное передвижение колонны российских войск, когда во время марша в заданный район обнаружил группу военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Противник готовил засаду, о чем Борохов и доложил командиру. После российские силы приняли решение атаковать позиции боевиков.

Ефрейтор одним из первых вступил в бой, где был ранен, прикрывая своих товарищей. Ему удалось самостоятельно оказать себе первую помощь, после чего он продолжил сражение до полного уничтожения противника.

В ходе боя ефрейтор Руслан Борохов лично уничтожил трех националистов, с риском для жизни эвакуировал шесть раненых сослуживцев. Героизм военного позволил уберечь колонну российских войск от засады и ликвидировать вражеских диверсантов.

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