Ватерполистки из Киришей взяли «бронзу» на чемпионате России

Киришские ватерполистки из клуба «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» завоевали бронзовые медали чемпионата России.
Спортсмены из Ленобласти уступили московскому «Буревестнику» со счетом 13:8. Самыми результативными игроками матче за третье место оказались Екатерина Прокофьева, забросившая четыре мяча, и Полина Косых, в активе которой три гола.
Отметим, что клуб «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» до этого 20 раз подряд становился чемпионом России.
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