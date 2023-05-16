Ватерполистки из Киришей взяли «бронзу» на чемпионате России

Киришские ватерполистки из клуба «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» завоевали бронзовые медали чемпионата России.

Спортсмены из Ленобласти уступили московскому «Буревестнику» со счетом 13:8. Самыми результативными игроками матче за третье место оказались Екатерина Прокофьева, забросившая четыре мяча, и Полина Косых, в активе которой три гола.

Отметим, что клуб «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» до этого 20 раз подряд становился чемпионом России.