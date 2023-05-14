В Петербурге прошел масштабный чемпионский парад «Зенита» — фото

В Петербурге 13 мая прошел чемпионский парад футбольного клуба «Зенит».

Чемпионский автобус с футболистами проехал через центр Петербурга с остановками в пяти знаковых местах, в том числе у Медного всадника, Ростральных колонн, Петропавловской крепости. Карнавал продолжался несколько часов и собрал тысячи болельщиков «Зенита».

Видео и фото: Фонтанка.ру

Напомним несмотря на то, что «Зенит» с «Краснодаром» сыграли в ничью, петербургский клуб еще 7 мая досрочно стал чемпионом России по футболу. После матча с краснодарцами сине-бело-голубым вручили золотые медали и Кубок победителей чемпионата.