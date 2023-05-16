Гражданин Беларуси избил до смерти человека в Кировске

В гаражном кооперативе на улице Советской в Кировске 15 мая найден избитый 47-летний житель поселка Павлово с гематомами на лице. Мужчина скончался от полученных травм.

С места происшествия полицейские изъяли два окурка, штаны со следами крови, отпечатки пальцев и другие улики. Тело направлено в морг для установления причины смерти.

В тот же день по горячим следам задержали подозреваемого – 55-летнего гражданина Республики Беларусь, не состоящего на миграционном учете.

Около 21:50 после совместного распития алкоголя у мужчины возник конфликт с погибшим. В ходе ссоры иностранец избил жителя поселка Павлово до смерти.