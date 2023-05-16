Стало известно, в каких сферах больше всего выросла зарплата в Ленобласти

В преддверии Дня защиты от безработицы, который традиционно отмечается в России 21 мая, аналитики сервиса hh.ru выяснили, в каких сферах зарплата выросла больше всего.

Анализ рынка Ленобласти показал, что больше всего выросли доходы специалистов в сфере автобизнеса. Средняя зарплата сотрудников в этом сегменте по итогам месяца достигла 70 348 рублей, увеличившись на 9972 рубля.

Кроме того, в тройку лидеров вошли сфера «Маркетинг, реклама, PR»с приростом зарплаты на 5668 рублей и сфера управления персоналом, где работодатели готовы платить соискателям больше на 4464 рубля. Средняя зарплата в этих сферах составляет 63 017 и 56 452 рублей соответственно.