Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Сегодня ночью ВС РФ нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных из западных стран. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

Высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в городе Киев поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США.

На Купянском направлении пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп. Общие потери противника за сутки составили до 60 украинских военнослужащих и четыре автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести наступательные действия в западных кварталах города Артемовск. Наиболее сложная обстановка складывалась в районе населенного пункта Красное ДНР, где подразделениями 4-й мотострелковой бригады в течение суток было отражено десять атак со стороны ВСУ. В ходе ожесточенных боев уничтожено более 70 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, а также два бронетранспортера.

Вам будет интересно Песков объяснил медленные действия России на Украине Россия действует медленно на Украине, так как ведёт спецоперацию, а не войну, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам Пескова,... 11.05.2023 219

Общие потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили до 215 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки потери противника составили до 135 украинских военнослужащих, три автомобиля, две гаубицы «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Херсонском направлении уничтожено до 25 украинских военнослужащих, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также пять автомобилей.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, три противорадиолокационные ракеты HARM, а также семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата.