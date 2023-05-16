Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 16 мая

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.
Сегодня ночью ВС РФ нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных из западных стран. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.
Высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в городе Киев поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США.
На Купянском направлении пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп. Общие потери противника за сутки составили до 60 украинских военнослужащих и четыре автомобиля.
На Красно-Лиманском направлении уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».
На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести наступательные действия в западных кварталах города Артемовск. Наиболее сложная обстановка складывалась в районе населенного пункта Красное ДНР, где подразделениями 4-й мотострелковой бригады в течение суток было отражено десять атак со стороны ВСУ. В ходе ожесточенных боев уничтожено более 70 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, а также два бронетранспортера.
Общие потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили до 215 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки потери противника составили до 135 украинских военнослужащих, три автомобиля, две гаубицы «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Акация».
На Херсонском направлении уничтожено до 25 украинских военнослужащих, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также пять автомобилей.
Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, три противорадиолокационные ракеты HARM, а также семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Кроме того, уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата.