В Ленобласти продолжается установка мемориальных досок в память о земляках, погибших на СВО

В муниципальных образованиях Ленобласти чтят память погибших за Родину в ходе специальной военной операции.

Мемориальные доски в память о погибших выпускниках открыли в Бугровской школе (Александр Варзетов и Ринат Ахунзянов), в память об Алексее Федорове во Мгинской школе, в Павловской школе — о ее ученике Андрее Портусе. Также про военнослужащего из Кировского района Николая Чиглакова оформлен стенд на фотовыставке о Героях СВО в Москве.

В Волхове на здании многопрофильного техникума установлена доска в память о Георгии Астахине, на здании Сабской школы в память о б Антоне Федосееве.

В Важинском образовательном центре открыта Парта Героя — где когда-то сидел Сергей Солоев. А на самом здании центра установили мемориальную доску с именами ― Ильи Филатова и Сергея Солоева. Ранее в Вознесенском образовательном центре открыли «Парту Героя» ― в память об Олеге Постникове, а в Подпорожской школе N4 ― в память о Сергее Барабанове.

В Кингисеппе имена погибших жителей района нанесены на мемориальную доску памятника «Землякам, погибшим в локальных конфликтах».

Напомним, что все, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей.

Координация ресурса #МыВместе была успешно отработана в Ленинградской области в период пандемии COVID-19. Всех кто хочет присоединиться к помощи семьям мобилизованных ждут в Ресурсном добровольческом центре: 8(813) 713-01-60, [email protected]

Желающие стать добровольцами акции #МЫВМЕСТЕ могут связаться с муниципальным координатором, телефоны которых указаны в перечне.