Сотрудникам предприятий ОПК могут начать предоставлять жилье в Петербурге

В Санкт-Петербурге работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) намерены обеспечить жильем. На момент подготовки публикации проект проходит антикоррупционную экспертизу.
В настоящее время власти Санкт-Петербурга могут предоставлять жилые помещения студентам учебных заведений, сотрудникам предприятий транспорта и дороги, работникам сферы ЖКХ и другим.
Если проект вступит в силу, в помещениях, где будут проживать специалисты ОПК, установят необходимую мебель и бытовую технику.
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08.04.2023 1193