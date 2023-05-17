Сотрудникам предприятий ОПК могут начать предоставлять жилье в Петербурге

В Санкт-Петербурге работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) намерены обеспечить жильем. На момент подготовки публикации проект проходит антикоррупционную экспертизу.

В настоящее время власти Санкт-Петербурга могут предоставлять жилые помещения студентам учебных заведений, сотрудникам предприятий транспорта и дороги, работникам сферы ЖКХ и другим.

Если проект вступит в силу, в помещениях, где будут проживать специалисты ОПК, установят необходимую мебель и бытовую технику.