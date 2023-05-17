Подготовка к отопительному сезону в Ленобласти впервые идет при поддержке федеральных денег

Котельные и сети Ленобласти ждет масштабное обновление при поддержке федерального бюджета.

«Капремонт теплосетей в Калитино за 52 млн, котельные и сети в Ломоносовском, Киришском и Волховском районах на 300 млн руб. делаем за счет федерального финансирования, а также капремонт тепловых сетей по программе модернизации. Самые масштабные работы пройдут в Бокситогорском, Тихвинском, Выборгском и Гатчинском районах», — рассказал председатель регионального комитета по ТЭК Сергей Морозов.

Также в Тихвине ООО «Петербургтеплоэнерго» планирует заменить 1,4 км тепловых сетей, в Бокситогорске АО «Нева Энергия» планирует реконструировать 2,2 км тепловых сетей, АО «ЛОТЭК» реконструирует 1,7 км теплосетей в Волхове. Районам Ленобласти предоставлены субсидии на общую сумму более 483 млн рублей.

За последние три года с участием средств регионального бюджета финансовая помощь на подготовку к отопительному сезону была оказана 136 муниципальным образованиям, было отремонтировано порядка 50 км тепловых сетей и заменено более 230 ед. оборудования на котельных.

Как уже ранее писал ivbg.ru, что бюджет региона также выделяет деньги на неотложный ремонт многоквартирных домов, без участия взносов от жителей. То есть дом могут включить в краткосрочный план, ознакомится с подробностями краткосрочной программы можно на сайте комитета по ЖКХ Ленобласти.