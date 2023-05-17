Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 17 мая

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по крупному складу боеприпасов, оборудованному на территории судоремонтного предприятия в городе Николаев. Цели удара достигнуты. Назначенный объект поражен.

На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Ольшана, Петропавловка и Масютовка Харьковской области.

В районах населенных пунктов Тимковка Харьковской области, Розовка, Стельмаховка и Новоселовское Луганской народной республики пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп.

За сутки потери противника составили до 115-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубица «Мста-Б».

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики.

Подразделениями 252-го мотострелкового полка в районе населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики отражены две атаки штурмовых групп ВСУ при поддержке двух танков. Уничтожено свыше тридцати украинских военнослужащих и один танк.

Всего на Красно-Лиманском направлении за сутки уничтожено свыше 70-ти украинских военнослужащих, один танк, два бронетранспортера, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-30.

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои за овладение западными кварталами города Артемовск. Подразделения «Южной» группировки войск сдерживали противника на флангах штурмовых отрядов.

Наиболее сложная обстановка складывалась в районах населенных пунктов Красное и Богдановка Донецкой народной республики, где российскими войсками отражены семь атак ВСУ.

В результате наступательных действий подразделений Воздушно-десантных войск занят более выгодный рубеж обороны.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Южной» группировки войск, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Константиновка и Красное Донецкой народной республики.

Авиацией в районе города Артемовск за сутки совершено семь самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 64 огневые задачи.

Общие потери противника на Донецком направлении составили до 360-ти украинских военнослужащих и наемников, четыре бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубица L-119 производства Великобритании, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

В районе населенного пункта Ступочки Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Павловка, Шевченко, Червоное, Великая Новоселка Донецкой народной республики, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области.

За сутки на данных направлениях потери противника составили до 150-ти украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, шесть автомобилей, а также гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два бронеавтомобиля, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубица «Мста-Б».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены 83 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 112-ти районах.

В районе города Херсон поражен пункт управления тактической группы «Гром» ВСУ. В районе населенного пункта Преображенка Запорожской области поражен пункт управления подразделений 44-й артиллерийской бригады ВСУ. В районе острова Великий Херсонской области поражен наблюдательный пункт сил специальных операций ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS.

Кроме того, уничтожено 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Чубаревка, Инженерное, Работино Запорожской области, Великий Выселок, Неждановка Харьковской области, Донецк, Верхнеторецкое, Старомлыновка Донецкой народной республики, Червонопоповка, Новодружеск, Коломыйчиха Луганской народной республики, а также Новая Каховка Херсонской области.