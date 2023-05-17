Все на старт: V региональная Спартакиада ветеранов стартовала в Ленобласти

«Прорыв-80»: на спартакиаде представлены 27 ветеранских команд из всех районов Ленинградской области.

Ветераны — любители ЗОЖ будут на спортивной базе «Связист» в Приозерском районе с 17 по 19 мая будут состязаться в нескольких дисциплинах, в том числе в стрбельбе из электронного оружия и игре в дартс. Сильнейших в командных и личных зачетах также выберут в плавании, эстафете, кроссе, настольном теннисе и шашках.

«Это мероприятие привлекло немало представителей старшего поколения, – отмечает Председатель общественного совета федерального партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение» в Ленобласти Юрий Олейник. – Хочу напомнить, что ещё в начале года регион активно включился в онлайн-эстафету «Прорыв 80». А сейчас с заботой о людях под таким же названием проходит спартакиада для активных людей в возрасте – тех, «кому за…». Рассчитываем, что она станет дополнительным стимулом для укрепления здоровья и долголетия».

Состязания проходят в рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение».