Дачникам Ленобласти рассказали, как самостоятельно избавиться от борщевика

Председатель регионального отделения «Союза Садоводов России» Михаил Силантьев рассказал «МК в Ленобласти», как бороться с борщевиком своими силами без химии.

Прежде всего необходимо постоянно его скашивать, не позволяя подниматься и завязывать плоды. Также садовод посоветовал регулярно перекапывать почву в том месте, где он произрастал, чтобы поднять на верх семена, где они погибнут, и выкапывать корневища. Желательно добавлять в почву также золу или любые другие раскислители почвы: мел, гипс, доломитовую муку или известь.

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Также очень хорошо с борщевиком борется топинамбур – его рекомендуют высаживать там, где борщевик ранее произрастал. Если нет его, то можно посадить хороший сидерат и просто красивый цветок. Если борщевик все-таки прорастет, то скашивайте вместе с сидератом, не жалейте.