В деревне Сухое началось строительство новой школы на 100 мест

Новая школа на 100 мест с дошкольным отделением появится в деревне Сухое в Кировском районе Ленобласти. Для дошколят предусмотрено 37 мест.

Сейчас на объекте задействованы 19 человек и шесть единиц техники. Они занимаются выборкой грунта и подготовкой основания под заливку. Параллельно ведется устройство каркасов наружных стен и гидроизоляция.

Фото: Комитет по строительству Ленинградской области

Строительство нового образовательного учреждения планируют завершить в 2024 году.