В деревне Сухое началось строительство новой школы на 100 мест

Новая школа на 100 мест с дошкольным отделением появится в деревне Сухое в Кировском районе Ленобласти. Для дошколят предусмотрено 37 мест.
Сейчас на объекте задействованы 19 человек и шесть единиц техники. Они занимаются выборкой грунта и подготовкой основания под заливку. Параллельно ведется устройство каркасов наружных стен и гидроизоляция.
Фото: Комитет по строительству Ленинградской области
Строительство нового образовательного учреждения планируют завершить в 2024 году.
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12.05.2023 884