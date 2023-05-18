В деревне Сухое началось строительство новой школы на 100 мест

Автор: Гузель Галимова
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Новая школа на 100 мест с дошкольным отделением появится в деревне Сухое в Кировском районе Ленобласти. Для дошколят предусмотрено 37 мест.

Сейчас на объекте задействованы 19 человек и шесть единиц техники. Они занимаются выборкой грунта и подготовкой основания под заливку. Параллельно ведется устройство каркасов наружных стен и гидроизоляция.

В деревне Сухое началось строительство новой школы на 100 мест школа, Ленобласть, Кировский район, деревня Сухое
В деревне Сухое началось строительство новой школы на 100 мест школа, Ленобласть, Кировский район, деревня Сухое
Фото: Комитет по строительству Ленинградской области

Строительство нового образовательного учреждения планируют завершить в 2024 году.

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В деревне Сухое началось строительство новой школы на 100 мест школа, Ленобласть, Кировский район, деревня Сухое
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12.05.2023 884
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