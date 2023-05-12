Путин подписал указ о пилотном проекте по изменению уровней профессионального образования с 2023 учебного года

В указе установлены сроки получения базового высшего образования от 4 до 6 лет, магистратуры – от 1 до 3 лет. До 30 июня поручено утвердить образовательные стандарты для получения высшего образования по новым правилам. Пилотный проект по реформе высшего образования в России пройдет в 2023-2024 и 2025-2026 годах.

«Пилотный проект предусматривает установление следующих уровней высшего образования: базовое высшее образование; специализированное высшее образование, [а также] установление уровня профессионального образования — аспирантура», – говорится в указе

На уровне специализированного высшего образования предусмотрена реализация программ магистратуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки.

В указе разрешено в пилотном проекте обучение в магистратуре после специалитета. Такое образование не будет считаться вторым высшим. Пилотный проект перехода на трехступенчатую систему высшего образования пройдет в шести вузах: в МАИ, МИСИС, МПГУ, Балтийском федеральном университете, Петербургском горном университете, Томском госуниверситете.

Правительство должно в течение 2 месяцев определить порядок реализации пилота по получению высшего образования по новым правилам.