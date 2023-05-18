В Ленобласти проведут бесплатную экскурсию по экологическому маршруту «Радоновые озера»

Дирекция особо охраняемых природных территорий Ленобласти проводит бесплатные экскурсии по заповедникам в рамках Года Команды Знаний.

Так, 23 марта специалисты проведут бесплатную экскурсию по экологическому маршруту «Радоновые озера», расположенном в памятнике природы «Радоновые источники и озера у деревни Лопухинка» в Ломоносовском районе.

Посетители познакомятся историей местности, особенностями природных комплексов и объектов: рекой Лопухинка, широколиственным и елово-широколиственнымй лесом, родником и купелью.

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Начало в 11:00, сбор группы — у первого информационного стенда экологического маршрута. Экскурсия бесплатная, но необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.