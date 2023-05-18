Новый застройщик завершит проблемный ЖК «Гамма» в Новом Девяткино

Строительство проблемного ЖК на Лесной улице в 2014 году начинала ГК «Промсервис», но оставила проект на стартовом этапе. Квартиры там успели купить 235 дольщиков.

«Это второй крупный и сложный объект в Ленинградской области, переданный новому застройщику по согласованию с Минстроем России. В конце мая планируем провести встречу на площадке, чтобы обсудить график строительства и увидеть новые проектные решения», — рассказал зампредседателя Правительства Ленобласти Евгений Барановский.

По соглашению с Правительством Ленобласти ГК «ФСК» завершит три 12-этажных жилых дома, общей площадью 137 976 м2. Ключевые параметры проекта останутся прежними. Строительство планируется завершить ко 2 кварталу 2026 года за один этап.

Отметим, что по словам главы Ленобласти Александра Дрозденко до 2025 года в регионе будет решена проблема обманутых дольщиков. По состоянию на 31 мая 2022 года в реестр пострадавших участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Ленинградской области, ведение которого осуществляет ГКУ ЛО «Управление долевого строительства Ленинградской области» включены 2 354 человек (в реестр недобросовестных застройщиков — 62 застройщика).