Под Всеволожском спасатели сняли с березы сбежавшего через форточку енота

Во Всеволожском районе Ленобласти спасатели снимали с березы енота Степана, который сбежал из квартиры через форточку.

По словам хозяина зверька, до этого Степан никогда не пытался сбежать — он мог разве что высунуть мордочку из окна, чтобы подышать свежим воздухом.

Фото: ГУ МЧС РФ по Ленинградской области

Cотрудникам 102 пожарной части пришлось приложить немало усилий. Енот, переживая сильный стресс, изо всех сил пытался удрать от своих спасителей. Зверек прыгал по деревьям, кувыркался, но в итоге приземлился на землю.

Спасателям пришлось запеленать Степана, словно маленького ребенка, несмотря на сопротивление. Позже зверька передали хозяину.