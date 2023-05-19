У 94-летней жительницы Сертолово пропали 50 тысяч рублей. Ищут рыжего

В полицию Всеволожского района 18 мая около 11:30 обратилась 94-летняя жительница Сертолово. Она рассказала, что после похода на почту на улице Ларина не может отыскать 50 тысяч рублей. Деньги лежали в кармане куртки.
Пенсионерка вспомнила, что рядом с ней был молодой мужчина славянской внешности, худощавого телосложения. На вид ему около 30 лет, среднего роста, носит длинные кудрявые рыжие волосы, одет был в темно-серую куртку и красную футболку.
Заведено уголовное дело о краже.
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