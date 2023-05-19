Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 19 мая

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации и центрам подготовки подразделений ВСУ, а также складам боеприпасов, вооружения и техники иностранного производства. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. В результате ударов нарушены: снабжение, подготовка и формирование резервов украинских войск для выполнения задач в районах боевых действий.

На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная, Новомлынск, Кисловка и Берестовое Харьковской области. В районах населенных пунктов Тимковка, Синьковка Харьковской области и Розовка Луганской народной республики пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп.

Потери противника за сутки составили до 65-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Кроме того, в районе населенного пункта Тищенковка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики.

Уничтожено до 85-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

На Артемовском тактическом направлении штурмовые отряды вели бои в западной части города. Подразделения «Южной» группировки войск сдерживали противника, прикрывая фланги штурмовых отрядов.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии «Южной» группировки войск, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Калиновка, Часов Яр и Красное Донецкой народной республики. За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено пять самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнено 68 огневых задач.

В ходе боев уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих и наемников, две боевые машины пехоты, один бронетранспортер, три пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии «Южной» группировки войск уничтожено до 130-ти украинских военнослужащих, десять автомобилей, а также одна буксируемая гаубица L118 производства Великобритании.

В районе населенного пункта Боковое Донецкой народной республики уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Шевченко и Новоселка Донецкой народной республики, Малая Токмачка и Новоданиловка Запорожской области.

За сутки на данных направлениях уничтожено до 120-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также две гаубицы Д-30. В районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили до 30-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-20.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены 76 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 103-х районах.

В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики поражен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. В районе населённого пункта Мервичи Львовской области уничтожено хранилище топлива для украинской военной техники.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Двуречное, Горобьевка Харьковской области, Веселое, Благовещенка, Белогоровка, Новомихайловка и Егоровка Донецкой народной республики.